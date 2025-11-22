الممثل الأردني مجد عيد يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي

الوكيل الإخباري- حصد الممثل الأردني مجد عيد جائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائي، عن أدائه في الفيلم الروائي الطويل «كان يا مكان في غزة»، مجسدًا شخصية أسامة بصورة اعتبرتها لجنة التحكيم الأكثر تميزًا بين المشاركين هذا العام.



وجاء اختيار عيد بعد منافسة قوية مع عدد من الممثلين، فيما شكّل الفوز محطة بارزة للسينما العربية المشتركة، خصوصًا أن الفيلم يُعد إنتاجًا أردنيًا ـ فلسطينيًا ـ عالميًا مشتركًا، حمل توقيع الأخوين ناصر من قطاع غزة، وتم تصوير أحداثه في العاصمة الأردنية عمّان بدعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

كما حصد الفيلم جائزة افضل فيلم وجائزة افضل اخراج ، وبذلك يكون قد حصد الفيلم 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي.



يعد مجد عيد من الأسماء العربية الصاعدة في المشهد السينمائي الدولي، إذ شارك في عدة أعمال بارزة من بينها:



الفيلم الهوليوودي "الميراث – Inheritance" للمخرج العالمي نيل بيرجر، مجسدًا شخصية خليل جمال، رجل الأعمال المصري. ويُعرض الفيلم حاليًا في دور السينما العالمية.



مسلسل "لوكيربي" الذي يروي قصة تفجير طائرة لوكيربي، حيث قدم فيه دور عبدالباسط المقرحي.



فيلم الثورة العربية الكبرى حيث جسّد شخصية المجاهد الشيخ عودة أبو تايه، أحد رموز قبيلة الحويطات الأردنية.



الفيلم الأردني «فرحة» الذي حقق حضورًا عالميًا واسعًا ونال عدة ترشيحات وجوائز في مهرجانات دولية.



ويمتلك عيد خلفية أكاديمية في التمثيل بعد دراسته في معاهد القاهرة المتخصصة، إلى جانب تخصصه في الصحافة والإعلام في جامعة البترا، ما ساهم في تشكيل أدواته الفنية وتطوير مهاراته في الأداء أمام الكاميرا.



