هيفاء وهبي تعود بإطلالة تراثية لافتة لجمهورها في الرياض - فيديو

الوكيل الإخباري- قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان "واو" في نادي الرياض للجولف، واستحضرت خلاله عناصر من التراث السعودي.
وحرصت هيفاء على مشاركة جمهورها التحضيرات للحفل عبر فيديوهات على "الستوري"، معبرة عن حماسها للقاء الجمهور.
يُذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن نشاطها الفني المتواصل، إذ تواصل إطلاق أغنيات ألبومها الجديد "توأم حياتي" الذي يتضمن 20 أغنية تُطرح على أربع مراحل، بالتعاون مع أبرز صناع الموسيقى العرب، من بينهم عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين، وأحمد المالكي.
كما روّج الحفل قبل أيام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على إنستغرام، من خلال البوستر الترويجي.
-
أخبار متعلقة
-
اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب
-
قرار رسمي يمنع إعلاميتين مصريتين من الظهور في الإعلام لمدة 3 أشهر
-
أزمة في "ذا فويس".. عائلة محمد فوزي تتبرأ من المتسابق كريم الحو
-
فيروز تحتفل بعيدها وسط رسائل مؤثرة من كبار النجوم والإعلاميين
-
من الرواية إلى الشاشة.. حياة عمرو دياب في مسلسل
-
المحكمة العسكرية اللبنانية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر
-
قيس الشيخ نجيب يتولى منصب أول سفير لليونيسف في سوريا
-
شيرين عبد الوهاب توقف ألبومها الجديد.. هل اقترب موعد اعتزالها الفن؟