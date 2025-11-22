السبت 2025-11-22 03:56 م
 

هيفاء وهبي تعود بإطلالة تراثية لافتة لجمهورها في الرياض - فيديو

هيفاء وهبي
 
السبت، 22-11-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان "واو" في نادي الرياض للجولف، واستحضرت خلاله عناصر من التراث السعودي.

وافتتحت هيفاء الحفل بإطلالة تراثية ملفتة أثناء أداء أغنيتها "أقول أهواك" بمشاركة فرقة السامري السعودية، حيث ارتدت عباءة طويلة مزينة بالريش وفستانًا، مع برقع أبيض لامع يغطي وجهها، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل. كما تألقت بفستان فضي طويل مع فرو زهري عند اليدين من تصميم المصمم اللبناني رامي سلمون.


وحرصت هيفاء على مشاركة جمهورها التحضيرات للحفل عبر فيديوهات على "الستوري"، معبرة عن حماسها للقاء الجمهور.


يُذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن نشاطها الفني المتواصل، إذ تواصل إطلاق أغنيات ألبومها الجديد "توأم حياتي" الذي يتضمن 20 أغنية تُطرح على أربع مراحل، بالتعاون مع أبرز صناع الموسيقى العرب، من بينهم عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين، وأحمد المالكي.


كما روّج الحفل قبل أيام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على إنستغرام، من خلال البوستر الترويجي.

 

 

