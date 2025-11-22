خبراء يحذرون من مخاطر نوبات الضحك غير الطبيعية

ويؤكد الدكتور سودهير كومار، استشاري طب الأعصاب في مستشفيات أبولو، أن الضحك المفرط أو المفاجئ دون سبب واضح قد يشير إلى اضطرابات عصبية أو قلبية أو نفسية.
من أبرز هذه الحالات:
الإغماء المؤقت نتيجة انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، خاصة لدى المصابين بأمراض قلبية.
اضطرابات عصبية مثل السكتة الدماغية، أورام الدماغ، التصلب المتعدد، أو تلف جذع الدماغ.
اضطرابات عاطفية غير متوافقة مع شعور الشخص الفعلي، مثل حالات الخرف أو الإصابات الدماغية.
في الأطفال، قد يكون الضحك المتكرر دون سبب أحد أعراض متلازمة "أنجلمان الوراثية".
