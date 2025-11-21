رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق جمال حديثه الخريشا

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.
وتولَّى الفقيد منصب وزير دولة لمرَّتين ما بين عاميّ 1991 و1996م، واختير عضواً في مجلس الأعيان لعدَّة دورات، وانتخب عضواً في مجلس النواب الحادي عشر والثاني عشر.
كما شغل الفقيد مناصب قياديَّة عديدة في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة - الجيش العربي، من أبرزها: مساعد المفتش العام للقوات المسلحة، وقائد لواء، قائد كتيبة، بالإضافة إلى الملحق العسكري في سلطنة عُمان.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين
-
"تعالوا وجربوا ذلك بأنفسكم".. رسالة أردنية تخطف الأنظار في لندن - فيديو
-
هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة تنظم حزمة من الأنشطة والفعاليات
-
اختتام ورشة "التكيف مع تغير المناخ" في مأدبا
-
وزير النقل يبحث تحسين أوضاع السائقين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية
-
رابطة مشجعي "النشامى" في أميركا تنظم فعاليات استعدادا للمشاركة بالمونديال
-
وزارة المياه: خفض الفاقد المائي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من 2025