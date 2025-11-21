رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق جمال حديثه الخريشا

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الوزير الأسبق جمال حديثه الخريشا، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.



وتولَّى الفقيد منصب وزير دولة لمرَّتين ما بين عاميّ 1991 و1996م، واختير عضواً في مجلس الأعيان لعدَّة دورات، وانتخب عضواً في مجلس النواب الحادي عشر والثاني عشر.