أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف

وتقام الفعاليات في عدد من المساجد بكافة مناطق اللواء، وتشتمل على مواعظ دينية يقدمها عدد من الوعاظ التابعبن للجان رعاية المساجد اضافة إلى حلقات قراءة القرآن الكريم وفقرات ابتهالات دينية في مدح النبي الكريم.
وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المديرية نظمت هذا العام برنامجًا خاصًا للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم ومؤمن بالرسالة السماوية الخاتمة وبعد 1500 عام على مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد آدم لننهل من هذه المناسبة المواعظ والدروس الدينية التي كرمنا بها الله عز وجل.
ودعا الأحمد المواطنين للاطلاع على برنامج الاحتفالات ومواقع المساجد من خلال صفحة المديرية على موقع الفيسبوك والحضور والمشاركة فيها تعظيمًا لهذه المناسبة السعيدة ابتغاء مرضاة الله باظهار حبنا لنبينا الكريم.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية
-
ثقافة الزرقاء تنظم ورش سينمائية وحرفية وفنية تعزز الحراك الثقافي
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف
-
"جيدكو" تعرض برامجها لدعم المشاريع في غرفة صناعة إربد
-
التعليم العالي: امتحان المفاضلة يحسم خيارات طلبة الثانوية العربية
-
جرش: حوارية بعنوان "خدمة العلم واجب وطني ومسار للمستقبل"
-
معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع
-
الأمانة تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد