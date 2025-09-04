الجمعة 2025-09-05 12:06 ص
 

أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف

أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف
أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف
 
الخميس، 04-09-2025 10:51 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الخميس، فعاليات احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف والتي تمتد حتى يوم السبت القادم.اضافة اعلان


وتقام الفعاليات في عدد من المساجد بكافة مناطق اللواء، وتشتمل على مواعظ دينية يقدمها عدد من الوعاظ التابعبن للجان رعاية المساجد اضافة إلى حلقات قراءة القرآن الكريم وفقرات ابتهالات دينية في مدح النبي الكريم.

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المديرية نظمت هذا العام برنامجًا خاصًا للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم ومؤمن بالرسالة السماوية الخاتمة وبعد 1500 عام على مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد آدم لننهل من هذه المناسبة المواعظ والدروس الدينية التي كرمنا بها الله عز وجل.

ودعا الأحمد المواطنين للاطلاع على برنامج الاحتفالات ومواقع المساجد من خلال صفحة المديرية على موقع الفيسبوك والحضور والمشاركة فيها تعظيمًا لهذه المناسبة السعيدة ابتغاء مرضاة الله باظهار حبنا لنبينا الكريم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين وول ستريت جورنال: وزراء ومسؤولون إسرائيليون قلقون من احتلال غزة

ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية

أخبار محلية ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

"أكسيوس": لا توجد خطوة أمريكية مهمة في غزة بشأن صفقة تبادل الأسرى

عربي ودولي "أكسيوس": لا توجد خطوة أمريكية مهمة في غزة بشأن صفقة تبادل الأسرى

أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف

ل

عربي ودولي "فوربس": ابن ترامب يصبح مليارديرا بعد ارتفاع سعر سهم "بيتكوين" الأمريكي

"قبل قرار الحرب مع مصر".. برلماني مصري يوجه تحذيرا لنتنياهو

عربي ودولي "قبل قرار الحرب مع مصر".. برلماني مصري يوجه تحذيرا لنتنياهو

لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة

عربي ودولي لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة



 
 





الأكثر مشاهدة