أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الخميس، فعاليات احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف والتي تمتد حتى يوم السبت القادم. اضافة اعلان





وتقام الفعاليات في عدد من المساجد بكافة مناطق اللواء، وتشتمل على مواعظ دينية يقدمها عدد من الوعاظ التابعبن للجان رعاية المساجد اضافة إلى حلقات قراءة القرآن الكريم وفقرات ابتهالات دينية في مدح النبي الكريم.



وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المديرية نظمت هذا العام برنامجًا خاصًا للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم ومؤمن بالرسالة السماوية الخاتمة وبعد 1500 عام على مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد آدم لننهل من هذه المناسبة المواعظ والدروس الدينية التي كرمنا بها الله عز وجل.



ودعا الأحمد المواطنين للاطلاع على برنامج الاحتفالات ومواقع المساجد من خلال صفحة المديرية على موقع الفيسبوك والحضور والمشاركة فيها تعظيمًا لهذه المناسبة السعيدة ابتغاء مرضاة الله باظهار حبنا لنبينا الكريم.





