وزارة الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاءً لتنفيذ أعمال إعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100) بالاعتماد على الطاقة الشمسية، في إطار خطتها الرامية إلى رفع كفاءة شبكات الإنارة على الطرق الحيوية وتوسيع استخدام حلول الطاقة المتجددة.





ويشمل العطاء وفق بيان الوزارة اليوم الخميس، إعادة تأهيل وتشغيل شبكة الإنارة على الممر، وتوريد وتركيب وحدات إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، وفق المواصفات والشروط الفنية المعتمدة في وثائق الطرح.



ودعت الوزارة المقاولين المصنّفين في مجالات الكهرباء والميكانيك والطاقة المتجددة إلى تقديم عروضهم إلكترونيًا من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، والاطلاع على وثائق العطاء بالتفصيل عبر موقع دائرة العطاءات الحكومية والنظام الإلكتروني ذاته.



ويُشار إلى أن شبكة الإنارة على ممر عمّان التنموي تعرضت خلال السنوات الماضية لعمليات عبث وسرقة أدت إلى انقطاع متكرر للإنارة على أجزاء من الطريق، ما شكّل عبئًا مستمرًا على كوادر الوزارة ومواردها.

