وزارة الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية

ويشمل العطاء وفق بيان الوزارة اليوم الخميس، إعادة تأهيل وتشغيل شبكة الإنارة على الممر، وتوريد وتركيب وحدات إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، وفق المواصفات والشروط الفنية المعتمدة في وثائق الطرح.
ودعت الوزارة المقاولين المصنّفين في مجالات الكهرباء والميكانيك والطاقة المتجددة إلى تقديم عروضهم إلكترونيًا من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، والاطلاع على وثائق العطاء بالتفصيل عبر موقع دائرة العطاءات الحكومية والنظام الإلكتروني ذاته.
ويُشار إلى أن شبكة الإنارة على ممر عمّان التنموي تعرضت خلال السنوات الماضية لعمليات عبث وسرقة أدت إلى انقطاع متكرر للإنارة على أجزاء من الطريق، ما شكّل عبئًا مستمرًا على كوادر الوزارة ومواردها.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة البحرينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها
-
الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر
-
الكرك: إطلاق المرحلة الثانية من مشاورات تأسيس شبكة مؤسسات المجتمع المدني
-
شراكة استراتيجية بين "سلطة العقبة" ونقابة المهندسين
-
مؤتمر إقليمي في البحر الميت لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
-
فتح مراكز الشباب بالمحافظات لإيواء المتضررين من المنخفض الجوي
-
الكرك: تساقط الأمطار الغزيرة يعيد آمال المزارعين لموسم ناجح
-
اختتام بطولة تنس الطاولة لدور القرآن والمدارس الشرعية