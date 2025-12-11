الخميس 2025-12-11 09:51 م

فتح مراكز الشباب بالمحافظات لإيواء المتضررين من المنخفض الجوي

أرشيفية
الخميس، 11-12-2025 07:39 م

الوكيل الإخباري- وجه وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، جميع مدراء مديريات الشباب في المحافظات بفتح بيوت ومعسكرات الشباب والمراكز الشبابية بالمحافظات كمراكز إيواء خلال المنخفض الجوي لغايات إيواء المتضررين أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول.

وأكد العدوان أهمية جاهزية البيوت والمعسكرات الشبابية والتنسيق الكامل مع الحكام الإداريين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

 
 


