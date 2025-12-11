فتح مراكز الشباب بالمحافظات لإيواء المتضررين من المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- وجه وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، جميع مدراء مديريات الشباب في المحافظات بفتح بيوت ومعسكرات الشباب والمراكز الشبابية بالمحافظات كمراكز إيواء خلال المنخفض الجوي لغايات إيواء المتضررين أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول.

