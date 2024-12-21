إصدار تعديلات نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ستصدر في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025، لتواكب التطورات المستمرة في العمل الإداري وتوازي بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام.

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وتستهدف التعديلات تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.