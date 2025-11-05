الأربعاء 2025-11-05 11:44 ص
 

القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !

مبنى مديرية الأمن العام.
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 05-11-2025 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي في محافظة العاصمة تمكنوا من إلقاء القبض على مطلوب بحقه 4 طلبات قضائية ومالية، وذلك بعد البحث والتحري وجمع المعلومات عنه وتحديد مكان وجوده.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص بحقه 3 طلبات قضائية، أحدها الشروع التام بالقتل ومحكوم بالحبس لمدة 20 عاماً، ومنها الإيذاء، وطلب مالي آخر بمبلغ مالي يزيد عن 700 دينار، حيث جرى ضبطه وستتم إحالته لمصادر طلباته.

وفي قضية أخرى في العاصمة عمان، وبعد جمع المعلومات ونتيجة التحرّيات تمكّن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي من ضبط شخص من جنسية عربية بحقّه طلب مالي إثر قضية احتيال بمبلغ مالي يُقدّر ب 3 ملايين ومائتين وخمسين ألف دينار، حيث جرى ضبطه وتسليمه وستتم إحالته لمصدر طلبه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ك

منوعات خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر في مصر

مبنى مديرية الأمن العام.

أخبار محلية القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !

اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

أخبار محلية اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

الفلبين

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

أعلام تحمل شعار جامعة الدول العربية

أخبار محلية الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل

3256325

منوعات شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

5

منوعات "توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

غزة

فلسطين منظمات إغاثية: كارثة إنسانية تلوح في غزة مع اقتراب الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة