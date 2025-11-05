القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص بحقه 3 طلبات قضائية، أحدها الشروع التام بالقتل ومحكوم بالحبس لمدة 20 عاماً، ومنها الإيذاء، وطلب مالي آخر بمبلغ مالي يزيد عن 700 دينار، حيث جرى ضبطه وستتم إحالته لمصادر طلباته.
وفي قضية أخرى في العاصمة عمان، وبعد جمع المعلومات ونتيجة التحرّيات تمكّن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي من ضبط شخص من جنسية عربية بحقّه طلب مالي إثر قضية احتيال بمبلغ مالي يُقدّر ب 3 ملايين ومائتين وخمسين ألف دينار، حيث جرى ضبطه وتسليمه وستتم إحالته لمصدر طلبه.
