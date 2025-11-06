البكار يؤكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب في ألوية ومحافظات المملكة.

وجاء حديث الوزير خلال افتتاحه اليوم الخميس محطة شحن للمركبات الكهربائية أقيمت على أرض لصالح جمعية لواء الهاشمية التعاونية في محافظة الزرقاء وتخريج 16 فتاة شاركن في دورة بالحياكة والخياطة والتريكو نظمتها جمعية الهاشمية للتنمية الاجتماعية.



وأشار البكار بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورئيس جمعية لواء الهاشمية خالد الزيود وممثلين عن شركات القطاع الخاص وعدد من وجهاء اللواء إلى أن الجمعيات التعاونية تساهم في توفير التدريب لأبناء المناطق المتواجدة فيها في المحافظات لتمكينهم من الحصول على فرصة عمل.



ولفت إلى أن لدى الوزارة تجربة ناجحة في تنفيذ المبادرة الملكية الخاصة بإنشاء الفروع الإنتاجية والبالغ عددها 34 فرع إنتاجي في ارياف وبوادي المملكة بهدف توطين التنمية والحد من هجرة الشباب إلى مراكز المدن.