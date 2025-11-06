البكار يؤكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب

وجاء حديث الوزير خلال افتتاحه اليوم الخميس محطة شحن للمركبات الكهربائية أقيمت على أرض لصالح جمعية لواء الهاشمية التعاونية في محافظة الزرقاء وتخريج 16 فتاة شاركن في دورة بالحياكة والخياطة والتريكو نظمتها جمعية الهاشمية للتنمية الاجتماعية.
وأشار البكار بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورئيس جمعية لواء الهاشمية خالد الزيود وممثلين عن شركات القطاع الخاص وعدد من وجهاء اللواء إلى أن الجمعيات التعاونية تساهم في توفير التدريب لأبناء المناطق المتواجدة فيها في المحافظات لتمكينهم من الحصول على فرصة عمل.
ولفت إلى أن لدى الوزارة تجربة ناجحة في تنفيذ المبادرة الملكية الخاصة بإنشاء الفروع الإنتاجية والبالغ عددها 34 فرع إنتاجي في ارياف وبوادي المملكة بهدف توطين التنمية والحد من هجرة الشباب إلى مراكز المدن.
ونوه البكار إلى أنه لابد من الاعتماد على الذات في تدريب وتأهيل شباب الوطن من كلا الجنسين على مهارات واحتياجات سوق العمل لأن التحدي الأكبر البطالة خاصة في صفوف الإناث، مشيرا إلى أهمية دور مؤسسة التدريب المهني في توفير المعاهد والمراكز والبرامج التدريبية لتمكين الشباب من تلبية متطلبات سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون
-
وزارة الزراعة تطلق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع المحافظات
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في أم الدنانير
-
وزير المالية: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 لمجلس النواب اليوم
-
القبض على اشخاص احرقوا مركبة مواطن بإربد
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني
-
اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018