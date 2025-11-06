الأونروا: تضرر معظم المباني التابعة لنا في غزة

11:04 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأونروا إن معظم المباني التابعة لها في مدينة غزة تعرضت لأضرار جسيمة.





والثلاثاء قالت الوكالة إن نحو 75 ألف نازح فلسطيني يحتمون في أكثر من 100 مبنى تابع لها بقطاع غزة رغم تضرر العديد منها جراء الحرب الإسرائيلية.



وأضافت الوكالة في منشور على منصة إكس أن "75 ألف فلسطيني يحتمون في 100 مبنى تابع للأونروا، العديد منها متضررة وتعاني من اكتظاظ شديد".