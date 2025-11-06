الخميس 2025-11-06 02:32 م
 

القبض على اشخاص احرقوا مركبة مواطن بإربد

مبنى مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 06-11-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري-    تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يشتبه بتورطهم في إحراق مركبة أحد المواطنين في مدينة اربد .اضافة اعلان


ووفق مصدر أمني،  ساعدت التحقيقات الأولية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في تحديد هوية المشتبه بهم وضبطهم خلال فترة وجيزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شجرة زيتون

أخبار محلية افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

ة

طب وصحة هل تلاحظ نقاطا في عينيك؟.. إليك ما يقوله الخبراء

نتع

طب وصحة حين يخذلك الطب.. لماذا تتحول المعاناة الجسدية إلى صراع مع الطعام؟

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

زيت الزيتون

أخبار محلية قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون

لال

طب وصحة الحكة الجلدية قد تكون إنذارا مبكرا لأمراض الكلى

الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة

عربي ودولي مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة