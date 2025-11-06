القبض على اشخاص احرقوا مركبة مواطن بإربد

12:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752812 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يشتبه بتورطهم في إحراق مركبة أحد المواطنين في مدينة اربد . اضافة اعلان





ووفق مصدر أمني، ساعدت التحقيقات الأولية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في تحديد هوية المشتبه بهم وضبطهم خلال فترة وجيزة.