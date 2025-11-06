مدير إدارة الدوريات الخارجية يكرّم عدداً من مرتب غرفة العمليات

10:52 ص

الوكيل الإخباري- كرّم مدير إدارة الدوريات الخارجية اليوم عدداً من مرتب غرفة العمليات تقديراً لجهودهم المميزة وسرعة استجابتهم في التعامل مع البلاغ الوارد حول المركبة التي تعطّل فيها مثبت السرعة على الطريق الصحراوي، حيث أظهروا كفاءة عالية وتنسيقاً مثالياً ساهم في إنهاء الموقف دون أي أضرار أو إصابات. اضافة اعلان





وأشاد مدير الإدارة بحرفية مرتب غرفة العمليات ويقظتهم المستمرة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي ترجمةً لتوجيهات مدير الأمن العام بضرورة دعم الكوادر الميدانية والإشادة بكل جهد مخلص يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.