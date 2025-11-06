الخميس 2025-11-06 02:33 م
 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

ارشيفية
 
الخميس، 06-11-2025 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر إن قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله وتحول بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية.اضافة اعلان


وتندرج هذه الانتهاكات في الضفة الغربية ضمن تصعيد إسرائيلي أسفر خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما لا يقل عن 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.
 
 
