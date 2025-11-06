قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

وتندرج هذه الانتهاكات في الضفة الغربية ضمن تصعيد إسرائيلي أسفر خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما لا يقل عن 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.
-
