الخميس 2025-11-06 02:34 م
 

ملحم زين ينتقل من الغناء إلى عالم الإستثمار (صور)

لاللل
ملحم زين
 
الخميس، 06-11-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلن النجم ملحم زين عن إطلاق شركته الاستثمارية الجديدة "Go Global" خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الاستثمار العقاري والمالي والإقامة الذهبية.

اضافة اعلان


وقال زين إن انتقاله من عالم الموسيقى إلى الاستثمار جاء من إيمانه بأن الاستثمار الحقيقي ليس مجرد أرقام أو عقارات، بل هو "حلم وفرص وتجارب تُبنى مع الناس ومن أجلهم". وأضاف أن Go Global ليست مجرد شركة، بل رؤية حياة لتحقيق السعادة وراحة البال وبناء مستقبل أفضل.

 


Image1_1120256122949797988666.jpg

 


Image1_112025612304465473164.jpg 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شجرة زيتون

أخبار محلية افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

ة

طب وصحة هل تلاحظ نقاطا في عينيك؟.. إليك ما يقوله الخبراء

نتع

طب وصحة حين يخذلك الطب.. لماذا تتحول المعاناة الجسدية إلى صراع مع الطعام؟

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

زيت الزيتون

أخبار محلية قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون

لال

طب وصحة الحكة الجلدية قد تكون إنذارا مبكرا لأمراض الكلى

الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة

عربي ودولي مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة