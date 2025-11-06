ملحم زين ينتقل من الغناء إلى عالم الإستثمار (صور)

الوكيل الإخباري- أعلن النجم ملحم زين عن إطلاق شركته الاستثمارية الجديدة "Go Global" خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الاستثمار العقاري والمالي والإقامة الذهبية.

اضافة اعلان



وقال زين إن انتقاله من عالم الموسيقى إلى الاستثمار جاء من إيمانه بأن الاستثمار الحقيقي ليس مجرد أرقام أو عقارات، بل هو "حلم وفرص وتجارب تُبنى مع الناس ومن أجلهم". وأضاف أن Go Global ليست مجرد شركة، بل رؤية حياة لتحقيق السعادة وراحة البال وبناء مستقبل أفضل.







