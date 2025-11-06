الخميس 2025-11-06 02:34 م
 

رحلة عائلية تتحول لكابوس في لاوس.. دبابير عملاقة تنهش الأب وابنه حتى الموت

الخميس، 06-11-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   تحولت عطلة عائلية في منتجع Green Jungle Park بلاوس إلى مأساة بعدما لقي رجل بريطاني يُدعى دانيال أوين (47 عاماً) وابنه كوبر (15 عاماً) حتفهما إثر هجوم مفاجئ لدبابير آسيوية عملاقة أثناء ممارستهما الانزلاق على الحبال فوق الغابة.

وهاجمت الدبابير الضحيتين بشكل جماعي ولدغتهما أكثر من 100 مرة، ما تسبب في إصابات شديدة رغم نقلهما إلى المستشفى بسرعة، لكنهما فارقا الحياة بعد ساعات.

وقال الطبيب المعالج إن الحالة “غير مسبوقة” خلال مسيرته الطبية، فيما وصف المنتجع الحادث بأنه “طبيعي لكنه غير متوقع”، معلناً مراجعة إجراءات السلامة بعد الحادث المأساوي.

