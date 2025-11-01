إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية

الوكيل الإخباري- أكّد وزير العمل خالد البكار، أن النماذج المطلوبة في سوق العمل كتلك التي تقوم بتخريجها الجامعة الألمانية والتي تراعي المهارات والاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل والتي تعتمد على بناء قاعدة معرفية نظرية لدى الطالب وربطها مع المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار خلال إطلاق فعاليات أسبوع التنقّل من أجل العمل: البوابة الدولية للوظائف الذي نظمه مركز التنقّل من أجل العمل في الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة العمل الأردنية، ضمن مشروع مراكز الهجرة والتنمية الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن من أهم التحديات في سوق العمل اليوم تغير أنماط العمل إلى أشكال مختلفة من العمل المرن، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.

وأضاف أن من التحديات التي تواجه سوق العمل العالمي أن الدول التي تحقق نموا اقتصاديا مرتفعا لديها نمو سكاني منخفض وإذا ما تم التجسير مع الدول التي لديها نمو سكاني مرتفع ولديها أيد ماهرة لرفد اقتصادها سيكون هناك تشوه في سوق العمل العالمي.