إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية

وأشار خلال إطلاق فعاليات أسبوع التنقّل من أجل العمل: البوابة الدولية للوظائف الذي نظمه مركز التنقّل من أجل العمل في الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة العمل الأردنية، ضمن مشروع مراكز الهجرة والتنمية الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن من أهم التحديات في سوق العمل اليوم تغير أنماط العمل إلى أشكال مختلفة من العمل المرن، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.
