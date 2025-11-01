السبت 2025-11-01 07:41 م
 

إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير العمل خالد البكار، أن النماذج المطلوبة في سوق العمل كتلك التي تقوم بتخريجها الجامعة الألمانية والتي تراعي المهارات والاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل والتي تعتمد على بناء قاعدة معرفية نظرية لدى الطالب وربطها مع المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار خلال إطلاق فعاليات أسبوع التنقّل من أجل العمل: البوابة الدولية للوظائف الذي نظمه مركز التنقّل من أجل العمل في الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة العمل الأردنية، ضمن مشروع مراكز الهجرة والتنمية الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن من أهم التحديات في سوق العمل اليوم تغير أنماط العمل إلى أشكال مختلفة من العمل المرن، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.

 

وأضاف أن من التحديات التي تواجه سوق العمل العالمي أن الدول التي تحقق نموا اقتصاديا مرتفعا لديها نمو سكاني منخفض وإذا ما تم التجسير مع الدول التي لديها نمو سكاني مرتفع ولديها أيد ماهرة لرفد اقتصادها سيكون هناك تشوه في سوق العمل العالمي.

 

ولفت البكار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات ترتكز على رافعتين الأولى نمو اقتصادي والثانية توفير فرص عمل للشباب المستهدفة في الرؤية في 10 سنوات، مؤكدا أن هذا يتطلب توفير فرص عمل محليا وتسويق الكفاءات الأردنية المؤهلة بالمهارات المطلوبة إقليميا وعالميا.

 
 
