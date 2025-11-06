الخميس 2025-11-06 11:48 ص
 

بعد 6 سنوات.. عراقي يكتب أكبر مصحف في العالم بخط يده - صور

الخطّاط العراقي علي زمان
 
الخميس، 06-11-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   أكمل الخطّاط العراقي علي زمان أكبر مصحف خطي في العالم بعد ست سنوات من العمل المتواصل بخط الثلث الأصيل وأدوات تقليدية، محققاً إنجازاً فنياً غير مسبوق في فن الخط العربي.

وُلد زمان عام 1971 في رانية بمحافظة السليمانية، وبدأ حياته في صياغة الذهب قبل أن يتفرغ للخط العربي عام 2013. وفي عام 2017 انتقل إلى إسطنبول، حيث أطلق مشروعه الضخم عام 2020 بعد عام من التحضير والدراسة.


المصحف يتألف من 30 صفحة ضخمة، تضم كل منها جزءاً كاملاً من القرآن الكريم، بأبعاد 4 أمتار طولاً و1.5 متر عرضاً، كُتب بالكامل بخط اليد دون أي تقنيات حديثة.


ورغم التحديات التي واجهته، خاصة خلال جائحة كورونا، وغياب التمويل الخارجي، واصل زمان عمله حتى أنجز المصحف في جامع مهرماه سلطان بإسطنبول، ليصبح بذلك صاحب أول مصحف خطي في العالم بهذا الحجم والأسلوب التقليدي.

 


Image1_1120256105611424385573.jpg

 
Image1_112025611315548613880.jpg

  

