استشهاد طفل برصاص الاحتلال في جنين والاحتلال يحتجز جثمانه

10:25 ص

الوكيل الإخباري- استشهد، فجر الخميس، طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غربيّ جنين. اضافة اعلان





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عاما) برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون الليلة الماضية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل أبو سيفين في أحد شوارع البلدة، وأصابته بأربع رصاصات ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتركته ينزف حتى استشهد، واحتجزت جثمانه.



ونشرت قوات الاحتلال جنود القناصة على أحد بنايات البلدة ودهمت شوارعها.



وباستشهاد أبو سيفين، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي إلى 56 شهيدا، وأكثر من 200 مصاب.