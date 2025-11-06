مدير مركز صحي عين الباشا يتدخل لإسعاف مصابين بحادث سير - صور

الوكيل الإخباري- وقع صباح اليوم حادث سير في منطقة نزول الكسارات بلواء عين الباشا، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متوسطة استدعت إدخالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتزامن الحادث مع مرور مدير مركز صحي عين الباشا الدكتور عاصم غنيمات، الذي بادر بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل أن يوجه الكوادر الطبية والإسعاف إلى نقل المصابين بشكل عاجل إلى المستشفى.

وأكد الدكتور غنيمات أن حالة المصابين مستقرة، مبينا أن سرعة الاستجابة ساهمت في منع تفاقم الإصابات، وأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والطبية لاستكمال الإجراءات اللازمة.









