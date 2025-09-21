الأحد 2025-09-21 09:39 م
 

إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا

إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا
إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا
 
الأحد، 21-09-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-   أطلق مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأحد، المجلس الشبابي الاستشاري والذي يعد منصة فاعلة للتواصل المباشر مع الشباب.اضافة اعلان


ويأتي تأسيس المجلس الذي يرتبط بشكل مباشر برئيس مجلس مفوضي السلطة، ضمن جهودها لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم في المبادرات المجتمعية والبيئية، إلى جانب تشجيع الريادة والابتكار وريادة الأعمال، وبما ينسجم مع الدور التمكيني للدولة في فتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشبابية.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، خلال لقائه ممثلين عن القطاع الشبابي، بحضور مجلس المفوضين، لمناقشة الأفكار والخطط المستقبلية التي تعمل عليها السلطة، وتعزيز دورهم كشركاء رئيسيين في صناعة القرار التنموي والسياحي، إن سلطة البترا تشكل حلقة وصل بين القطاع الشبابي في المنطقة والسلطة.

وأكد أهمية الاستماع لصوت الشباب وتبني أفكارهم ومقترحاتهم، لافتاً إلى أهمية دورهم في التسويق الرقمي وإنتاج المحتوى الإبداعي الذي يسهم في تعزيز حضور البترا على المستويين المحلي والعالمي.

وقال، إن المجلس سيعمل على رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية العلاقة بين السائح والمجتمعات المحلية والسلطة وبما يسهم في تحسين تجربة الزوار ويعكس الصورة المشرقة عن الأردن كبلد مضياف.

وبين البريزات أن السلطة ستواصل دعم المجلس الاستشاري الشبابي لضمان استمرارية الحوار والتشبيك مع مختلف الفئات، مؤكداً أن الشباب هم المحرك الأساس لمستقبل البترا، ومفتاح نجاح خططها التنموية والسياحية.

واستمع مجلس المفوضين إلى عدد من الملاحظات لتطوير المنطقة في مختلف المجالات، مبديا استعداده لبناء شراكات مع القطاع الشبابي في المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطوة اعتراف في جريمة مقتل الشاب حمزة القادري الاثنين

أخبار محلية عطوة اعتراف في جريمة مقتل الشاب حمزة القادري الاثنين

ت

أخبار محلية إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا

الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم على مسجد في السودان

أخبار محلية الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم على مسجد في السودان

ل

أخبار محلية التنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي للزهايمر

إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا

أخبار محلية إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا

ل

فلسطين ماكرون يشترط الإفراج عن المحتجزين في غزة لإقامة سفارة في فلسطين

ا

عربي ودولي "تعزيزات سيناء غير مخالفة لمعاهدة السلام".. خبير عسكري مصري يصدم إسرائيل

جلالة الملك عبدالله الثاني يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية

أخبار محلية جلالة الملك عبدالله الثاني يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية



 
 





الأكثر مشاهدة