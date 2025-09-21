إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي في البترا

08:55 م

الوكيل الإخباري- أطلق مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأحد، المجلس الشبابي الاستشاري والذي يعد منصة فاعلة للتواصل المباشر مع الشباب.





ويأتي تأسيس المجلس الذي يرتبط بشكل مباشر برئيس مجلس مفوضي السلطة، ضمن جهودها لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم في المبادرات المجتمعية والبيئية، إلى جانب تشجيع الريادة والابتكار وريادة الأعمال، وبما ينسجم مع الدور التمكيني للدولة في فتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشبابية.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، خلال لقائه ممثلين عن القطاع الشبابي، بحضور مجلس المفوضين، لمناقشة الأفكار والخطط المستقبلية التي تعمل عليها السلطة، وتعزيز دورهم كشركاء رئيسيين في صناعة القرار التنموي والسياحي، إن سلطة البترا تشكل حلقة وصل بين القطاع الشبابي في المنطقة والسلطة.



وأكد أهمية الاستماع لصوت الشباب وتبني أفكارهم ومقترحاتهم، لافتاً إلى أهمية دورهم في التسويق الرقمي وإنتاج المحتوى الإبداعي الذي يسهم في تعزيز حضور البترا على المستويين المحلي والعالمي.



وقال، إن المجلس سيعمل على رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية العلاقة بين السائح والمجتمعات المحلية والسلطة وبما يسهم في تحسين تجربة الزوار ويعكس الصورة المشرقة عن الأردن كبلد مضياف.



وبين البريزات أن السلطة ستواصل دعم المجلس الاستشاري الشبابي لضمان استمرارية الحوار والتشبيك مع مختلف الفئات، مؤكداً أن الشباب هم المحرك الأساس لمستقبل البترا، ومفتاح نجاح خططها التنموية والسياحية.



واستمع مجلس المفوضين إلى عدد من الملاحظات لتطوير المنطقة في مختلف المجالات، مبديا استعداده لبناء شراكات مع القطاع الشبابي في المنطقة.

