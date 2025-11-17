الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في غزة

وتابعت الحملة نشاطاتها الإغاثية العاجلة والمتعلقة بحملات الإيواء في إنقاذ النازحين في قطاع غزة بتوزيع الشوادر والسواتر وصيانة الخيام لتأمينهم من الظروف الجوية القاسية.
وأكدت الحملة الأردنية للإغاثة بأن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أعدت مسبقا، وكانت قد أعلنت عن تفاصيلها تحت عنوان "حملة الشتاء" بالتعاون والشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لاستقبال فصل الشتاء وتتضمن حملات إيوائية عدة منها توزيع الأغطية والملابس الشتوية بالإضافة إلى الشوادر وصيانة الخيام.
