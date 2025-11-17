الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في غزة

الوكيل الإخباري- استكملت الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في قطاع غزة، تحت وطأة تساقط الأمطار والأجواء الباردة.

اضافة اعلان



وتابعت الحملة نشاطاتها الإغاثية العاجلة والمتعلقة بحملات الإيواء في إنقاذ النازحين في قطاع غزة بتوزيع الشوادر والسواتر وصيانة الخيام لتأمينهم من الظروف الجوية القاسية.