الإثنين 2025-11-17 01:05 م
 

الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في غزة

الإثنين، 17-11-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   استكملت الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في قطاع غزة، تحت وطأة تساقط الأمطار والأجواء الباردة.

وتابعت الحملة نشاطاتها الإغاثية العاجلة والمتعلقة بحملات الإيواء في إنقاذ النازحين في قطاع غزة بتوزيع الشوادر والسواتر وصيانة الخيام لتأمينهم من الظروف الجوية القاسية.


وأكدت الحملة الأردنية للإغاثة بأن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أعدت مسبقا، وكانت قد أعلنت عن تفاصيلها تحت عنوان "حملة الشتاء" بالتعاون والشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لاستقبال فصل الشتاء وتتضمن حملات إيوائية عدة منها توزيع الأغطية والملابس الشتوية بالإضافة إلى الشوادر وصيانة الخيام.

 
 
