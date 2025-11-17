حريق في ملعب كرة قدم بالرصيفة - فيديو

الوكيل الإخباري- اندلع حريق اليوم الاثنين داخل ملعب كرة قدم في منطقة الرصيفة، نتيجة تماس كهربائي وفق ما أفاد به شهود عيان.



وقالوا الشهود لـ "الوكيل الإخباري"، إن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ في جزء من الملعب، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي تعاملت مع الحريق بأقصى سرعة ، وتمكنت من إخماده ولم تُسجَّل أي إصابات .

