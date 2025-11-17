حريق في ملعب كرة قدم بالرصيفة - فيديو

وقالوا الشهود لـ "الوكيل الإخباري"، إن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ في جزء من الملعب، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي تعاملت مع الحريق بأقصى سرعة ، وتمكنت من إخماده ولم تُسجَّل أي إصابات .
حريق في ملعب كرة قدم بالرصيفة#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/DUr5y2HHDK— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 17, 2025
