اختناق 3 أشخاص بغاز المدفأة في عجلون

11:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754102 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعاملت طواقم الدفاع المدني مع أول حادثة ضيق في التنفس لثلاثة أشخاص نتيجة استنشاق الغازات المتسربة من مدفأة غاز في محافظة عجلون "منطقة عبين" يوم أمس الأحد. اضافة اعلان





وذكر مصدر امني أن هذه الحادثة وقعت نتيجة عدم تفقد المدافئ قبل استخدامها، مشيرا إلى أن حالة المصابين بعد إسعافهم للمستشفى من قبل الدفاع المدني حسنة.