الإثنين 2025-11-17 01:04 م
 

اختناق 3 أشخاص بغاز المدفأة في عجلون

مدفأة غاز
مدفأة غاز
 
الإثنين، 17-11-2025 11:34 ص
الوكيل الإخباري-   تعاملت طواقم الدفاع المدني مع أول حادثة ضيق في التنفس لثلاثة أشخاص نتيجة استنشاق الغازات المتسربة من مدفأة غاز في محافظة عجلون "منطقة عبين" يوم أمس الأحد.اضافة اعلان


وذكر  مصدر امني أن هذه الحادثة وقعت نتيجة عدم تفقد المدافئ قبل استخدامها، مشيرا إلى أن حالة المصابين بعد إسعافهم للمستشفى من قبل الدفاع المدني حسنة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

للا

تكنولوجيا مواجهة حاسمة بين آيفون وأندرويد.. أيهما الأنسب لكبار السن؟

رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة

عربي ودولي قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال

أخبار محلية البهو : أي عمولة يواجهها المستخدمون الأفراد لا ترتبط بسياسة "كليك"

الحريق

عربي ودولي مأساة في المدينة المنورة.. عشرات القتلى الهنود في حادث مروع - فيديو

النائب الكابتن زهير الخشمان

شؤون برلمانية رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي النائب الكابتن زهير الخشمان: خدمة العلم مشروع وطني لإعادة بناء الإنسان الأردني

لااب

فن ومشاهير حلا شيحة تدافع عن صديقتها دينا الشربيني: "اتقوا الله"

الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في غزة

جانب من الحريق

أخبار محلية حريق في ملعب كرة قدم بالرصيفة - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة