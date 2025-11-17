الخارجية تتسلم رسالة اعتماد ممثل منظمة اليونيسف

01:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754112 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسلم الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز الاثنين، رسالة اعتماد مارك روبين ممثلا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن. اضافة اعلان

