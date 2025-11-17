الإثنين 2025-11-17 03:08 م
 

الخارجية تتسلم رسالة اعتماد ممثل منظمة اليونيسف

تسلم الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز الاثنين، رسالة اعتماد مارك روبين ممثلا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن.
الأمين العام لوزارة الخارجية يتسلم رسالة اعتماد مارك روبين ممثلا لمنظمة يونيسف
 
الإثنين، 17-11-2025 01:06 م
تسلم الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز الاثنين، رسالة اعتماد مارك روبين ممثلا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن.
 
 
