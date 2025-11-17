الخارجية تتسلم رسالة اعتماد ممثل منظمة اليونيسف

-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ونظيره المصري يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة
-
إدارة السير تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والمواقف المرورية
-
العمل: إصدار 5460 قرارا بتسفير عمال وافدين خلال الشهور العشرة الأولى
-
البهو : أي عمولة يواجهها المستخدمون الأفراد لا ترتبط بسياسة "كليك"
-
الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في غزة
-
حريق في ملعب كرة قدم بالرصيفة - فيديو
-
اختناق 3 أشخاص بغاز المدفأة في عجلون
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية