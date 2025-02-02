 
الأحد 2025-02-02 04:06 م
 

إقرار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025

جعفر حسان
جعفر حسان
الأحد، 02-02-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما لتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025 الذي يهدف إلى ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات.

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وسيدخل النظام حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحيث تتمكن الجهات ذات الصلة من إصدار التعليمات الناظمة والأدلة الإرشادية والنماذج العملية التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بمؤسسية وجودة واتساق.


ووفقا لأحكام النظام سيتم إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء تهدف إلى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق تقييم الأثر المقدم من الدوائر بشكل مؤسسي مُمنهج، كما وتلتزم الدوائر والوزارات بإنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية معنية بشكل مؤسسي بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر.


وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر والوزارات بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية والتغذية الراجعة ، فيما سيتولى معهد الإدارة العامة إعداد الحقيبة التدريبية وبناء القدرات لموظفي الدوائر الحكومية بينما ستناط بديوان التشريع والرأي مهمة تقديم المشورة القانونية للدوائر.


ونص النظام على تمكين الموظفين العاملين في الوحدات المعنية وتدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء الدراسات المطلوبة واستخدام قنوات التواصل المعتمدة لإجراء المشاورات او الاستشارات والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني وعلى وسائل التواصل.

 
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