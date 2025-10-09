الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم

الوكيل الإخباري- قالت متحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شوش بيدروسيان، الخميس، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مع الكابينيت ثم سيعقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية.

اضافة اعلان

حيث سيكون هنالك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق الذي وقع على مسودته في مدينة شرم الشيخ المصرية.