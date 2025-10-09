الخميس 2025-10-09 06:00 م
 

الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم

صورة أرشيفية لفلسطيني يقف أمام صورة الأسير مروان البرغوثي
صورة أرشيفية لفلسطيني يقف أمام صورة الأسير مروان البرغوثي
 
الخميس، 09-10-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   قالت متحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شوش بيدروسيان، الخميس، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مع الكابينيت ثم سيعقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية.

حيث سيكون هنالك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق الذي وقع على مسودته في مدينة شرم الشيخ المصرية.

 

وعند سؤالها عمّا إذا كان الأسير مروان البرغوثي مشمولا في صفقة التبادل، قالت المتحدثة: "مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم".

 
 
