الأربعاء 2025-10-08 05:46 م
 

تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في التسعيرة المسائية الأربعاء

الأربعاء، 08-10-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مساء الأربعاء، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، 82.2 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصياغة، مقابل 79.2 دينارا لغايات الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 94.2 دينارا و72.8 دينارا و55.3 دينارا على الترتيب، لغايات البيع لدى محالّ الصياغة.

 


ل

