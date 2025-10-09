وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس

-
أخبار متعلقة
تكية أم علي: إيصال المساعدات إلى غزة لم ينقطع رغم إغلاق المعابر
(37) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
الأردن: مستعدون لإدخال المساعدات لغزة فور إزالة "إسرائيل" القيود
بدء تطبيق تعديلات تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة
الأردن يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبريد
وزير المياه: دراسات لإنشاء سدود جديدة في الأردن بمناطق مختلفة
حُزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب الرواشدة