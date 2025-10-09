وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس

03:46 م

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقرّ وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. اضافة اعلان

