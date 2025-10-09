الخميس 2025-10-09 04:27 م
 

وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس

وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس
وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس
 
الخميس، 09-10-2025 03:46 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقرّ وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة أرشيفية لفلسطيني يقف أمام صورة الأسير مروان البرغوثي

فلسطين الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس

تكية أم علي

أخبار محلية تكية أم علي: إيصال المساعدات إلى غزة لم ينقطع رغم إغلاق المعابر

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية (37) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الأردن: مستعدون لإدخال المساعدات لغزة فور إزالة "إسرائيل" القيود

5ف

فيديو منوع الناشط الفلسطيني محمود العمودي : سلام على كل من في غزة

5فغ

فيديو منوع "ياغزة نوارة".. شباب يغنون بشوارع غزة بعد الاعلان عن انتهاء الحرب رسميا



 
 





الأكثر مشاهدة