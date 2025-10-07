عروض الأسنان .. اجلب كفيلين واحصل على ابتسامة مقسطة على سنتين

وتشير عروض بعض العيادات إلى إمكانية دفع دفعة أولى بنسبة 10% فقط من المبلغ الإجمالي، على أن يُسدّد باقي المبلغ بأقساط شهرية تمتد حتى ثلاث سنوات مع اشتراط وجود الكفيل.
ويرى مختصون أن هذه التسهيلات، رغم طابعها الإنساني والاجتماعي، تعكس في الوقت نفسه واقعاً اقتصادياً صعباً يمر به قطاع طب الاسنان، بعد ارتفاع أسعار المواد والمستلزمات الطبية ومصاريف التشغيل، في مقابل انخفاض الإقبال على العلاجات التجميلية والمكلفة مثل زراعة الأسنان وتقويمها.
ويشهد قطاع طب الأسنان في الأردن تحولات لافتة في الآونة الأخيرة، دفعت العديد من العيادات والمراكز إلى تبنّي نظام التقسيط للمرضى كخيار لتخفيف الأعباء المادية المتزايدة على المواطنين، وسط ارتفاع تكاليف العلاج وتراجع القدرة الشرائية.
