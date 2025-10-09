"الأوقاف" تسلم 8 مشاريع إنتاجية لأسر محتاجة في إربد

05:01 م

الوكيل الإخباري- سلم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، 8 مشاريع إنتاجية لأسر محتاجة في لواء بني عبيد بمحافظة إربد، ضمن البرامج التي ينفذها صندوق الزكاة التابع للوزارة.





وتضمن المشروع، توزيع 120 رأسًا من الأغنام، بواقع 15 رأسًا لكل أسرة، لتمكينها من الاعتماد على نفسها والخروج من دائرة الفقر، إضافة إلى توفير قيمة الأعلاف لمدة ثمانية أشهر.



ويمول صندوق الزكاة مشاريع تأهيلية للأسر الفقيرة، مثل تربية الأبقار والماعز والنحل، وإنشاء البقالات، والمشاريع المهنية والزراعية.



وافتتح الخلايلة في مركز الحصن الثقافي ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية، والذي تم خلاله توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا لكل قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيمًا و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، و300 طرد غذائي، إضافة إلى يوم طبي مجاني نظمه مستشفى المقاصد الخيرية، واشتمل على تقديم الرعاية الصحية والطبية لأهالي المنطقة.



وقال الخلايلة، إن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير عمليات الوعظ والإرشاد عبر ملتقيات دورية في مختلف مناطق المملكة لتعزيز قدرات الأئمة والدعاة في علوم الشريعة والفكر والتربية والخطابة والاتصال، بما يمكنهم من أداء دورهم في الدعوة إلى الله ونشر الخير والتصدي للظواهر السلبية.



وأوضح أن الملتقيات فرصة لتفقد واقع قطاع الأوقاف في مختلف المناطق، وتلمّس احتياجات المواطنين تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، فضلًا عن تقديم المساعدات المادية والعينية والخدمة الطبية المجانية لمحتاجيها، لافتًا إلى أن الوزارة قطعت أشواطًا كبيرة في استثمار أموال الأوقاف وبرامج صندوق الزكاة وتأهيل الأئمة والعناية بالمساجد وتعزيز رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال.



بدوره، أشار مدير أوقاف إربد الثانية الدكتور فراس أبو خيط، إلى أهمية الملتقيات في نشر رسالة الإسلام السمحة وخدمة قضايا المجتمع، مبينًا أهمية مبادرة "أخي أشدد أزري" بنسختها العاشرة التي أطلقتها المديرية بالتعاون مع صندوق الزكاة لترميم وتجهيز بيوت الأسر الفقيرة.



وأشاد الشيخ عبد السلام الطاهات في كلمة المجتمع المحلي بجهود الوزارة في تعزيز القيم الإسلامية وخدمة المجتمع وتعزيز التكافل والوحدة الوطنية.



وتتقاضى 200 أسرة رواتب شهرية من صندوق الزكاة في مناطق مديرية أوقاف إربد الثانية، منها 25 أسرة في لواء بني عبيد، إضافة إلى إقامة 27 مشروعًا تأهيليًا بالمحافظة، إلى جانب كفالة 100 يتيم، وترميم 15 منزلًا.



وحضر الافتتاح متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة، والنائب باسم الروابدة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور بسام الشلول، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.