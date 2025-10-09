الخميس 2025-10-09 05:59 م
 

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية صوت الحق والضمير الإنساني في عالم مضطرب

خلال لقائه وفدا من عشائر بئر السبع وممثلين عن جمعية الرواد للفنون التشكيلي
 
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى ثابتًا على مبادئه الراسخة، صوتًا للحق، وضميرًا للإنسانية، في عالم تتزايد فيه التحديات والأزمات، مشددًا على أن المواقف الهاشمية كانت وستبقى مرجعية أخلاقية وإنسانية تنحاز للعدل والكرامة.

 جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من وجهاء وأبناء وبنات عشائر بئر السبع من محافظة مأدبا ووفدا من جمعية الرواد للفنون التشكيلية، في لقاءين منفصلين بالديوان الملكي الهاشمي.

وقال العيسوي، في حديثه خلال اللقاءين، إن ما يجري في فلسطين وقطاع غزة ليس صراعًا سياسيًا عابرًا، بل جرح إنساني مفتوح منذ عقود.

وأضاف أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف في صدارة المدافعين عن الحق الفلسطيني، وحاميًا للقدس والمقدسات، وحافظًا لهويتها في وجه كل محاولات الطمس والتغيير.

 وأوضح ان مواقف الأردن وجهود جلالة الملك ترجمت القيادة الهاشمية مواقفها إلى أفعال ملموسة، عبر إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية إلى أهلنا في غزة رغم صعوبة الظروف، لتبقى المملكة منارة عطاء ورحمة، تعكس عمق الرسالة الهاشمية القائمة على نصرة المظلومين.

 من جهتهم، عبّر وجهاء وأبناء عشائر بئر السبع من محافظة مادبا عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في بيت الأردنيين، الديوان الملكي الهاشمي، مؤكدين أن القيادة الهاشمية كانت ولا تزال ملاذ الأردنيين جميعًا، ودرعهم الحصين في مواجهة التحديات.

وقالوا إن الأردنيين بكل أطيافهم وعشائرهم يقفون صفًا واحدًا خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد ، مؤكدين التزامهم بالنهج الهاشمي الثابت، واعتزازهم بالمواقف المشرفة لجلالته تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وما يبذله من جهود جبارة لوقف العدوان وحماية الأبرياء والدفاع عن القدس والمقدسات.

وأضافوا أن ما يقوم به جلالة الملك في المحافل الدولية يجسد أرفع صور القيادة الأخلاقية والإنسانية، ويعبّر عن ضمير الأمة وصوت العدل في عالم يعاني من ازدواجية المعايير، مشيرين إلى أن الأردن، بقيادته، يمثل اليوم موقف الشرف العربي، ومظلة القيم والرحمة.

 
 
