العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية صوت الحق والضمير الإنساني في عالم مضطرب

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى ثابتًا على مبادئه الراسخة، صوتًا للحق، وضميرًا للإنسانية، في عالم تتزايد فيه التحديات والأزمات، مشددًا على أن المواقف الهاشمية كانت وستبقى مرجعية أخلاقية وإنسانية تنحاز للعدل والكرامة.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من وجهاء وأبناء وبنات عشائر بئر السبع من محافظة مأدبا ووفدا من جمعية الرواد للفنون التشكيلية، في لقاءين منفصلين بالديوان الملكي الهاشمي.



وقال العيسوي، في حديثه خلال اللقاءين، إن ما يجري في فلسطين وقطاع غزة ليس صراعًا سياسيًا عابرًا، بل جرح إنساني مفتوح منذ عقود.



وأضاف أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف في صدارة المدافعين عن الحق الفلسطيني، وحاميًا للقدس والمقدسات، وحافظًا لهويتها في وجه كل محاولات الطمس والتغيير.



وأوضح ان مواقف الأردن وجهود جلالة الملك ترجمت القيادة الهاشمية مواقفها إلى أفعال ملموسة، عبر إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية إلى أهلنا في غزة رغم صعوبة الظروف، لتبقى المملكة منارة عطاء ورحمة، تعكس عمق الرسالة الهاشمية القائمة على نصرة المظلومين.

اضافة اعلان