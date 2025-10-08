الذهب يحقق أرقاما قياسية جديدة في الأردن الأربعاء

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 94.2 دينارا و72.8 دينارا و55.3 دينارا على الترتيب، لغايات البيع لدى محالّ الصياغة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار
-
صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء
-
أكثر من 370 ألف حاوية ترد عبر "حاويات العقبة" خلال 9 أشهر
-
ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
-
أسعار الذهب تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في الأردن الاثنين
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني