الذهب يحقق أرقاما قياسية جديدة في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية صعودها صباح الأربعاء، محققة أرقاما قياسية جديدة، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، 82.2 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصياغة، مقابل 79.2 دينارا لغايات الشراء.



ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 94.2 دينارا و72.8 دينارا و55.3 دينارا على الترتيب، لغايات البيع لدى محالّ الصياغة.

