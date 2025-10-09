افتتاح أكبر مصنع حلويات في الشرق الأوسط يحمل اسم "حبيبة" بالأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده عن تشغيل مصنعها الجديد في منطقة القسطل بالعاصمة الأردنية عمّان، والذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والمتخصص في صناعة الحلويات الشرقية والغربية.

ويأتي إطلاق المصنع الجديد استكمالًا لمسيرة العلامة التجارية الأردنية العريقة التي اشتهرت بتقديم "أفضل كنافة في العالم"، وفق ما وصفها عشاقها داخل الأردن وخارجه.



ويقع المصنع على مساحة تُقارب 10 دونمات، وتم تشييده وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنيات العصرية في مجال صناعة الحلويات. ويضم أكثر من 100 موظف من عمال وإداريين ومشرفين يعملون ضمن منظومة إنتاج متكاملة تشبه "خلية نحل"، كما وصفها المدير التنفيذي للمجموعة منذر هاني حبيبة.



وأوضح منذر حبيبة أن مرحلة إنشاء المصنع كانت مليئة بالتحديات، مؤكدًا أن الهدف كان بناء منشأة بمواصفات عالمية تضمن جودة المنتج وثقة الزبائن. وأضاف أن عددًا كبيرًا من العاملين في المصنع هم من أبناء المؤسسة، ممن رافقوا مسيرة "حبيبة" منذ بدايتها، ما أسهم في الحفاظ على هوية الطعم وتميز الجودة.



وأشار إلى أن المصنع الجديد سيكون المغذي الرئيسي لفروع حلويات حبيبة في الأردن والسعودية، ومن أبرزها فروع شارع المدينة المنورة، وسط البلد، ودوار الواحة، إضافة إلى الفرع الجديد المرتقب في منطقة عبدون.



وأكد حبيبة أن إطلاق المصنع يشكل خطوة جديدة في مسيرة توسع المجموعة نحو أسواق جديدة في المنطقة، مضيفًا: "طموحنا لا يتوقف، وعجلة الاستثمار في حبيبة ستستمر لتحقيق مزيد من التميز والإبداع في عالم الحلويات."

يشار انه يتم تصنيع جميع منتجات حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده "الأصلية" في هذا المصنع و توريدها إلى جميع افرع حبيبة الاصلية .

كما توضح حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده "الأصلية" بأن فروعها الحصرية في المملكة الأردنية الهاشمية هي على النحو التالي :



1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة.

2- عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين.

3- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة.

4- عمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي.

5- عمان - عبدون - شارع كردور عبدون (قريباً).





وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة :

1- الرياض - حي السليمانية.

2- الرياض - حي قرطبة.

3- الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.





وتالياً صفحة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، الموثقة، على الفيسبوك

