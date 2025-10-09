الملك: سيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني

وأضاف جلالته عبر منصة إكس "آن الأوان أن ينعم أهلنا بالأمان وأن تصل المساعدات بلا قيود".
وثمن جلالته دور الرئيس ترامب في التوصل للاتفاق وجهود الأشقاء في مصر وقطر وتركيا.
وختم جلالته "سيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيهم للحرية والدولة على ترابهم الوطني".
