الخميس 2025-10-09 05:59 م
 

الملك: سيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 09-10-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب.

اضافة اعلان


وأضاف جلالته عبر منصة إكس "آن الأوان أن ينعم أهلنا بالأمان وأن تصل المساعدات بلا قيود".


وثمن جلالته دور الرئيس ترامب في التوصل للاتفاق وجهود الأشقاء في مصر وقطر وتركيا.


وختم جلالته "سيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيهم للحرية والدولة على ترابهم الوطني".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي

الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه

أخبار محلية الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثالثة

اقتصاد محلي انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثالثة

السيسي يوجه رسالة إلى ترامب .. ويدعو لبدء تنفيذ الاتفاق دون انتظار التوقيع الرسمي

عربي ودولي السيسي يوجه رسالة إلى ترامب .. ويدعو لبدء تنفيذ الاتفاق دون انتظار التوقيع الرسمي

ا

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

dg

أخبار الشركات مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا تنطلق مجدّدًا مع المركزية لتنمي المستقبل المستدام برؤية الأطفال

م

أخبار محلية "هيئة النزاهة" تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة

ا

أسواق ومال تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو



 
 





الأكثر مشاهدة