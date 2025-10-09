الملك: سيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب.

وأضاف جلالته عبر منصة إكس "آن الأوان أن ينعم أهلنا بالأمان وأن تصل المساعدات بلا قيود".



وثمن جلالته دور الرئيس ترامب في التوصل للاتفاق وجهود الأشقاء في مصر وقطر وتركيا.