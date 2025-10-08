القضاء اللبناني يصدر حكمه على فضل شاكر بعد يومين من تسليم نفسه

05:22 م

الوكيل الإخباري- قضت الجهات القضائية اللبنانية ببراءة الفنان فضل شاكر من جميع التهم الموجهة إليه، وذلك بعد يومين فقط من تسليمه نفسه إلى الجيش اللبناني.





وجاء قرار البراءة بعد مراجعة شاملة للملفات القضائية التي وُجهت إلى شاكر خلال السنوات الماضية، حيث تبين عدم كفاية الأدلة لإدانته، مما مهد الطريق لإغلاق القضايا بحقه بشكل نهائي.



وكان الفنان فضل شاكر قد فاجأ جمهوره والرأي العام اللبناني بخطوته الأخيرة المتمثلة في تسليم نفسه للسلطات، في خطوة وُصفت بأنها بداية جديدة في مسيرته الشخصية والفنية بعد سنوات من الجدل والغياب عن الساحة الفنية.