الأربعاء 2025-10-08 03:46 م
 

الخارجية: نحمل إسرائيل مسؤولية سلامة أردنيين على متن سفينة "الضمير"

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 08-10-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع المواطنَيْن الأردنيَّيْن اللّذَيْن كانا على متن سفينة الضمير ضمن أسطول الحرية المُتَّجِه إلى قطاع غزة، والذي اعترضته إسرائيل صباح اليوم في المياه الدولية.

اضافة اعلان

 

وأكّدت الوزارة أنّها تُحمِّل إسرائيل مسؤولية سلامتهما، وتُحذِّر من تعريضهما لأيّ أذى. 

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في تل أبيب تقوم بكلّ الإجراءات والاتصالات اللازمة من أجل ضمان سلامة المواطنَيْن واحترام حقوقهما وتأمين مغادرتهما.

كما بيّن المجالي أنّ الوزارة ستقدّم أيّ مساعدة مُمكِنة ولازمة لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تتقدّم للوزارة بطلبات في هذا الخصوص. 

وأكّد المجالي إدانة الاعتداء على الأسطول؛ انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الملاحة وتعريضًا لحياة المدنيين للخطر. 

وشدّد المجالي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل احترام التزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع جميع القيود أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة الكارثة الاستثنائية التي يسبّبها العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ع

المرأة والجمال ألوان أحمر الشفاه تعيد الدفء لمكياج الخريف

5

فيديو منوع شاب يحذر من أضرار التدخين

56

فيديو منوع متداول: زوجان تركيان يقضيان يوم زفافهما في إطعام 4000 لاجئ سوري بدلا من اقامة حفل زفاف ضخم

5

فيديو منوع إعداد البيض على الطريقة التايوانية

5

فيديو منوع شجرة تم إعادة تشكيلها بواسطة الرياح القوية المستمرة

كابيتال بنك الراعي الذهبي لكرنفال "Ové " الأول من نوعه لتجارب زيت الزيتون في الأردن

أخبار الشركات كابيتال بنك الراعي الذهبي لكرنفال "Ové " الأول من نوعه لتجارب زيت الزيتون في الأردن

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية : أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون

وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية: نحمل إسرائيل مسؤولية سلامة أردنيين على متن سفينة "الضمير"



 
 





الأكثر مشاهدة