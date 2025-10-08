الخارجية: نحمل إسرائيل مسؤولية سلامة أردنيين على متن سفينة "الضمير"

الوكيل الإخباري- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع المواطنَيْن الأردنيَّيْن اللّذَيْن كانا على متن سفينة الضمير ضمن أسطول الحرية المُتَّجِه إلى قطاع غزة، والذي اعترضته إسرائيل صباح اليوم في المياه الدولية.

