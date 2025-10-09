تكية أم علي: إيصال المساعدات إلى غزة لم ينقطع رغم إغلاق المعابر

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر، الخميس، إنّ الشريان الأردني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة لم ينقطع منذ بدء الحرب على قطاع غزة رغم الظروف الصعبة والمعيقات وعمليات الإغلاق المتكررة للمعابر.

وأكّد بلقر، استمرار الجهود الإغاثية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا لإيصال الطعام والأدوية والخيم، خصوصاً مع بدء عودة أعداد كبيرة من النازحين في جنوب غزة إلى المناطق الشمالية.



وبيّن أن العملية ستتم بتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نظرا لما تملكه من قنوات تواصل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.



وأكد أن تكية أم علي تواصل عملها من خلال مسارها الإغاثي القائم على توفير المواد الغذائية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسهيلات في إدخال المساعدات، بما يسمح بالتركيز على مرحلة التعافي وإدامة الحياة اليومية داخل القطاع.