الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات إلى غزة

جاء ذلك في معرض ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة، إذ أضاف في تدوينة له عبر منصة إكس، أن الأمم المتحدة جاهزة من أجل إرسال مساعدات عاجلة إلى غزة بشكل سريع.
