الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، الخميس، إن فرق الأمم المتحدة جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات على نطاق واسع وإنقاذ أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة.

