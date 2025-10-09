الخميس 2025-10-09 06:00 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات محافظة الكرك

الخميس، 09-10-2025 05:04 م
الوكيل الإخباري-  قام وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، بجولة ميدانية شملت عددًا من بلديات محافظة الكرك، تضمنت بلديات القطرانة، والسلطاني، وشيحان، وعبدالله بن رواحة، وطلال، للاطلاع على الأوضاع المالية والإدارية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان


والتقى المصري خلال الزيارة، رؤساء لجان البلديات، واستمع إلى عرض حول واقع العمل البلدي والتطورات المالية والإدارية والمشروعات القائمة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه البلديات واحتياجاتها التطويرية.

كما اطلع خلال جولته الميدانية في مناطق البلديات المختلفة، على أوضاع الطرق والمشروعات الخدمية والتنموية، وأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، ومستوى النظافة العامة، مؤكدًا أهمية تحسين نوعية الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
 
