الخميس 2025-10-09 01:25 م
 

مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الحكومة

غزة
غزة
 
الخميس، 09-10-2025 12:29 م
الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سيتم بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم.اضافة اعلان


وأضاف "خلافا لما تداولته وسائل الإعلام، ستُحتسب مهلة الـ72 ساعة بعد إقرار الاتفاقية في اجتماع الحكومة، والمتوقع عقده مساء الخميس".

اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرا (09:00 بتوقيت غرينتش)، لبدء المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق مصدر مطلع لرويترز، توقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق.

وأشار إلى أن اجتماعي مجلس الوزراء الأمني والحكومة في إسرائيل بخصوص اتفاق غزة جرى تأجيلهما ساعتين، ليصبح موعدهما 7:00 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ، بعد أن كان مقررا في 2:00 عصرا (12:00 بتوقيت غرينتش).

وأُعلن، قبيل فجر الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها، إذ من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في مصر الخميس، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سد الموجب

أخبار محلية وزير المياه: دراسات لإنشاء سدود جديدة في الأردن بمناطق مختلفة

فا

فيديو الوكيل صحفي من غزة: رغم الدمار لن نفقد الأمل بالله.. وكل الشكر للأردن لملكها وشعبها على قدموه من مساندة لنا

قلقل

تكنولوجيا بضغطة واحدة.. مشاركة حالة واتساب على إنستغرام وفيسبوك

للا

تكنولوجيا تقنية MagSafe من أبل: مستقبل الشحن اللاسلكي المغناطيسي

للا

تكنولوجيا فيسبوك يقترب من تيك توك بميزة فقاعة الإعجاب

ففا

طب وصحة كوب العصير الصباحي.. فائدة خادعة؟

فافا

طب وصحة 7 أسباب شائعة لانتفاخ البطن وخروج الغازات

صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025

أخبار الشركات صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025



 
 





الأكثر مشاهدة