مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الحكومة

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سيتم بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم.





وأضاف "خلافا لما تداولته وسائل الإعلام، ستُحتسب مهلة الـ72 ساعة بعد إقرار الاتفاقية في اجتماع الحكومة، والمتوقع عقده مساء الخميس".



اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرا (09:00 بتوقيت غرينتش)، لبدء المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق مصدر مطلع لرويترز، توقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق.



وأشار إلى أن اجتماعي مجلس الوزراء الأمني والحكومة في إسرائيل بخصوص اتفاق غزة جرى تأجيلهما ساعتين، ليصبح موعدهما 7:00 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ، بعد أن كان مقررا في 2:00 عصرا (12:00 بتوقيت غرينتش).



وأُعلن، قبيل فجر الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها، إذ من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في مصر الخميس، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.