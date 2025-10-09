مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الحكومة

وأضاف "خلافا لما تداولته وسائل الإعلام، ستُحتسب مهلة الـ72 ساعة بعد إقرار الاتفاقية في اجتماع الحكومة، والمتوقع عقده مساء الخميس".
اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرا (09:00 بتوقيت غرينتش)، لبدء المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق مصدر مطلع لرويترز، توقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق.
وأشار إلى أن اجتماعي مجلس الوزراء الأمني والحكومة في إسرائيل بخصوص اتفاق غزة جرى تأجيلهما ساعتين، ليصبح موعدهما 7:00 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ، بعد أن كان مقررا في 2:00 عصرا (12:00 بتوقيت غرينتش).
وأُعلن، قبيل فجر الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها، إذ من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في مصر الخميس، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,194
-
مصادر إسرائيلية: إعادة جثث المحتجزين قد تستغرق أكثر من 72 ساعة
-
المستشار الألماني: ما زلنا نراقب الوضع بشأن اتفاق غزة
-
عباس يرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الغزيين: لا تعودوا إلى مدينة غزة
-
رويترز عن مصدر: من المتوقع ان يدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في غزة بمجرد توقيع الاتفاق
-
"إسرائيل" تتوقع بدء إطلاق سراح المحتجزين السبت
-
ترامب يقدم ضمانات بعدم استئناف إسرائيل الحرب