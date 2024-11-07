اتحاد العمال: تدريب عملي حول منصة العقد الموحد لـ 60 موظفا في التعليم الخاص

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الوكيل الإخباري- عقدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة للموظفين وضباط الارتباط المعنيين في مديريات التعليم الخاص، تضمنت تدريبا عمليا حول آلية استخدام منصة عقد العمل الموحد لجميع العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، اليوم، حضر الورشة رئيس قسم التشكيلات في إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، د مصعب المطارنة، وشارك فيها نحو 60 موظفا من مديريات التعليم الخاص في جميع محافظات المملكة، وتناولت تعريف المشاركين بآلية التسجيل وإعداد الحسابات وإدارة العقود وإصدار التقارير وغيرها من الخدمات والمزايا التي توفرها المنصة.



وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ورئيس اللجنة المؤقتة للنقابة خالد الفناطسة، خلال كلمة الافتتاح، أهمية دور وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة التعليم الخاص في إنجاح مشروع أتمتة عقود العمل للعاملين في المدارس الخاصة، من خلال مديريات التعليم الخاص المنتشرة في جميع محافظات المملكة، مثمنا تعاون الوزارة ودعم منظمة العمل الدولية في عقد الورشة لدورها في إكساب الموظفين المهارات اللازمة حول استخدام المنصة وتسجيل عقود العاملين.



بدورها أشارت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، من أجل ضمان التطبيق العملي لعملية إصدار العقود الالكترونية للعاملين في المدارس الخاصة عبر المنصة، وتجاوز الاخطاء التي تحدث عند التنفيذ، مؤكدة دورها في دعم وحماية حقوق العاملات والعاملين في قطاع التعليم الخاص.



وقدم نائب رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة د.أحمد الشوابكة عرضا حول العقد الجماعي الذي جرى توقيعه مع النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، وأبرز المزايا والمكتسبات التي تضمنها بما فيها أتمتة عقد العمل الموحد الذي يسري على كافة العاملين في التعليم الخاص.



يذكر أنّ النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أوضحت في وقت سابق، أنّ العقد الالكتروني هو المعتمد من قبل وزارة العمل اعتبارا من هذا العام الدراسي 2024/2025، وجرى تعميمه من قبل وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، ويتم إصداره حصرا من خلال المنصة (https://gtupe.org)