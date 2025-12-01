ترامب يحذر إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا

وقال ترامب، على منصته "تروث سوشال"، إنه من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة.
