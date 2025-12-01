ترامب يحذر إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا

09:15 م

الوكيل الإخباري- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل، اليوم الاثنين، من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.





وقال ترامب، على منصته "تروث سوشال"، إنه من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة.



