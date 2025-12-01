الإثنين 2025-12-01 11:10 م

الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر

الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر
الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر
الإثنين، 01-12-2025 09:25 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سلطات الاحتلال تحتجز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، تكفي لسد احتياجات القطاع لمدة 3 أشهر كاملة، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية المخصصة لـ 1.3 مليون نازح.اضافة اعلان


وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليًا "يزيد شكليًا" عن المعدل السابق لوقف إطلاق النار، غير أن هذه الأعداد تبقى بعيدة تمامًا عن تلبية الاحتياجات الهائلة التي يئن تحتها القطاع بعد عامين من الحرب والحصار.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مئات الأصناف الحيوية، والتي تشمل مستلزمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمواد الغذائية الأساسية.

وأضاف أبو حسنة أن أغلبية سكان غزة فقدوا القدرة الشرائية بشكل شبه كامل، وأن الاعتماد الكلي على الإغاثة هو الحل الوحيد المتبقي، مشيرًا إلى أن المنظمات الإنسانية تقدمت بطلبات لإدخال مواد ضرورية لإبقاء الخدمات الأساسية قائمة، كقطع غيار محطات التحلية والصرف الصحي والمعدات الطبية، إلى جانب إدخال فرق وموظفين دوليين، إلا أن الاحتلال يرفض الجزء الأكبر من هذه الطلبات، مكتفيًا بالسماح بإدخال الحد الأدنى من المواد الغذائية وبعض الأدوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الصحة العالمية" تصدر أول الإرشادات بشأن استخدام أدوية السمنة

عربي ودولي "الصحة العالمية" تصدر أول الإرشادات بشأن استخدام أدوية السمنة

الكرملين .. أرشيفية

عربي ودولي موسكو تتهم أوروبا بالاستعداد لمواجهة عسكرية مباشرة

ندوة في العقبة حول السردية الأردنية ومسار توثيقها

أخبار محلية ندوة في العقبة حول السردية الأردنية ومسار توثيقها

السعودية تقدّم دعماً يبلغ 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

عربي ودولي السعودية تقدّم دعماً يبلغ 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة

فلسطين اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة

واشنطن تدعو قادة الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك لبناء خط غاز مع كرواتيا

عربي ودولي واشنطن تدعو قادة الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك لبناء خط غاز مع كرواتيا

ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

أخبار محلية ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

"الرياضة النيابية" تهنئ أبطال المنتخب الأردني للكاراتيه

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية" تهنئ أبطال المنتخب الأردني للكاراتيه



 
 





الأكثر مشاهدة