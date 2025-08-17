الأحد 2025-08-17 07:05 م
 

اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم

الأحد، 17-08-2025 06:33 م
الوكيل الإخباري-  أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بإعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكداً أنها خطوة تمثل رؤية وطنية متقدمة، تسعى إلى صقل شخصية الشباب الأردني وتعزيز هويتهم الوطنية، لخدمة الوطن والدفاع عنه.اضافة اعلان


وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن حديث سمو ولي العهد خلال لقائه الشباب، يعكس حرص القيادة الهاشمية على تمكين الأجيال الجديدة من امتلاك أدوات الانضباط والالتزام، والانتماء للوطن، وهي ذات القيم التي يحتاجها سوق العمل من أجل رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.

وأضاف الفناطسة أن ما يميز إعلان سمو ولي العهد أنه جاء ضمن حديث سموه عن موضوعات تهم مستقبل الشباب، مثل التدريب المهني والتقني، والمشاريع الريادية والتطوعية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، ما يجعل من خدمة العلم مظلة وطنية متكاملة لبناء القدرات وتنمية المهارات العملية والسلوكية.

وأكد الفناطسة أن خدمة العلم تمثل فرصة حقيقية لإعداد شباب قادر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة بثقة، والانخراط في سوق العمل بكفاءة أعلى، لافتاً إلى أن الانضباط وروح المسؤولية التي يكتسبها الشباب خلال الخدمة ستنعكس إيجاباً على بيئة العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الفناطسة على دعم النقابات العمالية والأسرة النقابية لإعادة تفعيل هذا البرنامج، معتبراً أن خدمة العلم تمثل جسراً بين قيم المواطنة ومتطلبات التنمية، وفرصة لتخريج جيل أكثر التزاماً وانتماءً، وأكثر استعداداً للإسهام في مسيرة البناء الوطني.
 
 
