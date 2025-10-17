الجمعة 2025-10-17 02:44 م
 

إربد: ورشة في لواء الطيبة حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الإنتاج الحيواني

الجمعة، 17-10-2025 01:27 م
الوكيل الإخباري-  نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة، أمس الخميس، ورشة تدريبية للمزارعين حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الإنتاج الحيواني.اضافة اعلان


واشتملت الورشة التي قدمها رئيس قسم تدريب المهندسين في وزارة الزراعة، الدكتور سامي القضاة، على شروح نظرية وتطبيقات عملية لاستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في مجال تربية الأغنام، والتي تدعم مجال الإرشاد الزراعي، من حيث توفير بيئة تدريبية تفاعلية تحاكي الواقع في مزارع الثروة الحيوانية.

وأكد القائم بأعمال مدير زراعة الطيبة الدكتور هاشم العمري، أهمية إدخال التقنيات الحديثة ومنها الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في مجال التدريب بمختلف المجالات الزراعية، لافتا إلى أهمية الورشة في تدريب المزارعين على كيفية التعامل مع حيازات الثروة الحيوانية، وتطبيقات لتلقيح الصناعي، وإدارة التغذية، والتشخيص الطبي لرؤوس الماشية وغيرها.

وأشار إلى أن استخدام تلك التقنيات يسهم في تقليل الأخطاء، وتحسين المهارات بشكل آمن، مع القدرة على الاستخدام لمحاكاة سيناريوهات مختلفة، ما يعزز من خبرة المزارعين وكفاءة وفعالية التدريب ويوفر الوقت والجهد، ويساعد الجهات المعنية في اتخاذ القرارات الملائمة في هذا القطاع.
 
 
