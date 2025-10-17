الأونروا: الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب

01:31 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، بأن الفلسطينيين في غزة يعجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد ارتفاع أسعاره بشكل صارخ.





وأوضحت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن تدمير الأراضي الزراعية وانعدام مصادر الدخل أديا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السكان.



وعقّب المفوض العام لـ(الأونروا)، فيليب لازاريني، على المنشور أعلاه، قائلا على منصة (إكس): "يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية".



وكانت وكالة (الأونروا) قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.



وأضافت أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تواصل منع إدخال أي إمدادات إلى غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار؛ مما يعرقل جهود الإغاثة.



وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع.

