الجمارك: ارتفاع معدل التخليص الجمركي على المركبات بنحو 300% عن المعدل الطبيعي

وأضاف أنه يوم أمس جرى إنجاز قرابة 900 بيان جمركي، مشيراً إلى أنه حتى الساعة 12 من ظهر اليوم تم إنجاز 372 بياناً جمركياً.
ولفت إلى أن العمل مستمر حتى إنهاء جميع المعاملات المقدمة.
وتشهد المنطقة الحرة في الزرقاء، حركة نشطة من قبل التجار للتخليص على المركبات قبل دخول القرارات الحكومية الأخيرة لإعادة هيكلة قطاع المركبات، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني المقبل.
وكان قرر العيسى في وقت سابق استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء/ قسم المركبات لأيام الجمعة 17 -24 -31 من شهر تشرين الأول الحالي.
ويأتي ذلك لغايات إتمام المعاملات الخاصة بالتخليص على المركبات نظرا لازدياد حجم المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات.
وأشار إلى أنه جرى تمديد ساعات الدوام اليومي حتى إنجاز آخر معاملة من كل يوم حتى نهاية الشهر الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
إربد: ورشة في لواء الطيبة حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الإنتاج الحيواني
-
الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية "أنتِ الأساس .. افحصي"
-
قرية أردنية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025
-
وزير العمل يلتقي نظراءه من دول عربية وإسلامية في الدوحة
-
موسم قطاف الزيتون في عجلون يعزز دخل الأسر و التراث الزراعي
-
ارتفاع قياسي في عمليات الدفع الإلكتروني بالأردن عبر "إي فواتيركم"
-
انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لتطوير مهارات الواعظات في معان
-
عقوبات تصل إلى الفصل النهائي بانتظار المشاركين في مشاجرة الأردنية