الجمعة 2025-10-17 02:44 م
 

الجمارك: ارتفاع معدل التخليص الجمركي على المركبات بنحو 300% عن المعدل الطبيعي

الجمعة، 17-10-2025 12:43 م
الوكيل الإخباري-  قال مدير مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، عقيد الجمارك ركاد العيسى، الجمعة، إن معدل التخليص الجمركي على المركبات ارتفع بنحو 300% عن المعدل الطبيعي.اضافة اعلان


وأضاف أنه يوم أمس جرى إنجاز قرابة 900 بيان جمركي، مشيراً إلى أنه حتى الساعة 12 من ظهر اليوم تم إنجاز 372 بياناً جمركياً.

ولفت إلى أن العمل مستمر حتى إنهاء جميع المعاملات المقدمة.

وتشهد المنطقة الحرة في الزرقاء، حركة نشطة من قبل التجار للتخليص على المركبات قبل دخول القرارات الحكومية الأخيرة لإعادة هيكلة قطاع المركبات، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني المقبل.

وكان قرر العيسى في وقت سابق استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء/ قسم المركبات لأيام الجمعة 17 -24 -31 من شهر تشرين الأول الحالي.

ويأتي ذلك لغايات إتمام المعاملات الخاصة بالتخليص على المركبات نظرا لازدياد حجم المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات.

وأشار إلى أنه جرى تمديد ساعات الدوام اليومي حتى إنجاز آخر معاملة من كل يوم حتى نهاية الشهر الحالي.
 
 
