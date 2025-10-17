كاتس يأمر بترسيم "الخط الأصفر" في غزة ويحذر من اختراقه

ووجّه كاتس الجيش الإسرائيلي إلى البدء بوضع علامات ميدانية على طول هذا الخط الأصفر، الذي يغطي أكثر من 50% من مساحة غزة، باستخدام أرصفة مرصوفة بشكل خاص لتحديد واضح لمسار "خط الفصل الأمني" الذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.
وقال كاتس إن هذا الخط يمثل حدودا واضحة للانتشار العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، وأكد أن "أي محاولة لعبور هذا الخط ستُقابل بإطلاق النار".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا الإجراء يهدف إلى "تحذير عناصر حماس وسكان غزة من الاقتراب من هذه المنطقة المحظورة".
