كاتس يأمر بترسيم "الخط الأصفر" في غزة ويحذر من اختراقه

12:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750265 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي شرع بتنفيذ خطة لترسيم "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، وحذر السكان من الاقتراب منه باعتباره منطقة محظورة. اضافة اعلان





ووجّه كاتس الجيش الإسرائيلي إلى البدء بوضع علامات ميدانية على طول هذا الخط الأصفر، الذي يغطي أكثر من 50% من مساحة غزة، باستخدام أرصفة مرصوفة بشكل خاص لتحديد واضح لمسار "خط الفصل الأمني" الذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.



وقال كاتس إن هذا الخط يمثل حدودا واضحة للانتشار العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، وأكد أن "أي محاولة لعبور هذا الخط ستُقابل بإطلاق النار".



وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا الإجراء يهدف إلى "تحذير عناصر حماس وسكان غزة من الاقتراب من هذه المنطقة المحظورة".

