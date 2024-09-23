اتحاد العمال يطالب وزير العمل بسحب التعديلات الأخيرة على قانون العمل

10:42 ص

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، أمس الأحد، وزير العمل خالد البكّار بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي. اضافة اعلان





وحسب بيان للاتحاد، قال الفناطسة خلال اللقاء، الذي قدم خلاله التهنئة لوزير العمل، إن اتحاد العمال يتطلع إلى إقامة علاقة شراكة حقيقية مع الوزارة والتعاون بما يخدم المصلحة العامة، ويرتقي بواقع العمال الاقتصادي والمعيشي، إلى جانب توفير البيئة التشريعية التي تحمي حقوقهم وتعزز معايير العمل اللائق وتحافظ على علاقات عمل متوازنة في سوق العمل.



وطالب الفناطسة، وزير العمل بسحب التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون العمل وفتح حوار موسع حولها، قبل أن تذهب إلى مجلس النواب، داعيا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل بصورة متكاملة وليست مجتزأة.



ولفت الفناطسة الإنتباه، إلى ضرورة التعاون من أجل إعادة تفعيل معهد الثقافة العمالية، وإطلاقه بحلة جديدة وتحت إشراف الاتحاد وتوفير الدعم اللازم ليقوم بدوره في نشر الثقافة العمالية والوعي النقابي بين العمال. مرحبا، في الوقت ذاته، بزيارة الوزير البكار وطاقم الوزارة إلى الاتحاد لطرح عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومناقشتها بحضور رؤساء النقابات العمالية.



وثمن الفناطسة تعاون وزارة العمل الدائم في متابعة القضايا العمالية والتدخل بحل النزاعات العمالية، سيما مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة، ورئيس قسم العمل خليل أبو الفيلات .